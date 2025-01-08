Bayburt’ta dezavantajlı üreticilerin gelir seviyelerinin artırılması ve ata tohumlarının geleceğe taşınması amacıyla yürütülen Eko-Köy Projesinin ikinci etabı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının(KUDAKA) desteğiyle, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projeleri kapsamında, 13 milyon 500 bin lira bütçeyle hayata geçiriliyor.

2022 yılında ilk etabı tamamlanan projenin ikinci etabında yaşam, depolama, pazarlama, sera yapımı alanları ile 30 aile tipi işletme yer alacak. Aynı zamanda hayata geçirilecek projeyle istihdama katkı sağlanması hedefleniyor. İkinci etabın hayata geçirileceğini sosyal medya hesabı üzerinden "Bayburt’umuza hayırlı olsun" notuyla duyuran Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.