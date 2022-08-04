Yeni verilen teklife göre ise, gramajı 40 gram düşen ekmeğe 50 kuruş daha zam yapıldı. 210 gram ekmek 4 Ağustos’tan itibaren Bayburt’ta 4 TL’ye satılmaya başlayacak.

250 gram ekmeğin 3.50 TL’ye satıldığı Bayburt’ta, 210 gram ekmek 4 TL’ye satılacak. 2022 yılı mart ayına kadar 250 gramı 2.50 TL’den satılan ekmek, mart ayında verilen zamla 250 gramı 3 TL’ye yükselmişti.

Artan maliyetler nedeniyle Bayburt’ta ekmek fiyat tarifesi yeniden belirlendi. 250 gram olan ekmeğin gramajı 210 grama düşürülerek 50 kuruş fiyat artışı yapıldı.

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