Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney başkanlığında Eğitimi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Bayburt’ta, eğitimin mevcut durumu ve iyileştirme çalışmaları üzerine değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik projelerin ele alındığı toplantıda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.
Kaynak: iha