Eğitimde Fark Oluşturan Rehberlik(EFOR) projesi kapsamında Bayburt’ta lise öğrencilerine yönelik Temel Yeterlilik (TYT) deneme sınavı yapıldı.

Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen EFOR projesi çerçevesinde, il genelindeki tüm lise öğrencilerinin katılımıyla 5’inci TYT deneme sınavı gerçekleştirildi.

Yapılan deneme sınavı, öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine, zaman kontrolünü daha verimli yapmalarına ve eksik oldukları konuları tespit ederek başarılarını artırmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.