Bayburt’ta düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında sonuçlar açıklandı, dereceye giren öğrenciler belirlendi. Yarışmada başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, yarışmada başarılı olan öğrenciler için bir ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından takdim edildi. Ödüllerin verilmesinin ardından kısa bir konuşma yapan Güney, öğrencilerin milli değerlere olan bağlılıklarının ve sergiledikleri başarılı performansın kendilerini gururlandırdığını belirterek, öğrenciler ile velilere teşekkür etti. Yarışmada derece elde eden öğrenciler, Ankara’da yapılacak Türkiye finaline katılacak.