Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, düzenlenen kayak organizasyonuyla sona erdi.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen kamp dört gün sürdü. Kampa katılan öğrencilere Kur’an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi verildi. Zeka oyunları, kamp oyunları ve çeşitli sosyal kültürel aktivitelerin de düzenlendiği kamp, Kop Dağı Kayak Tesisleri’nde yapılan kayak sporuyla sonlandırıldı.

Öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitap ve dergi hediye eden Müftü Vekili Nurettin Akgül, öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi. Akgül, programın düzenlenmesinde emeği geçen gençlik koordinatörlerine ve manevi danışmanlara emeklerinden ötürü teşekkür etti.