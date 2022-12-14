Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesiyle ilan edilen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü, Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesiyle ilan edilen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü, Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Kutlama Programı İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Ali Aktaş, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başlayan program, açılış konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar, şiirler ve söz korosu ile devam etti. Programda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi işbirliğinde insan haklarıyla ilgili Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda çekilen kısa film gösterisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, programda yaptığı konuşmada, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948’de yani 21. yüzyılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiş ancak bundan 15 asır önce Veda Hutbesinde ’Tüm insanlar eşittir’ diyen efendimizin izinde adaleti, 1453’te ’Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz’ diyen Fatih’in izinde cesareti ve her zaman mazlumun, mağdurun yanında olan köklü bir medeniyetin en ulvi hassasiyeti ile kan ve gözyaşlarının dinmediği coğrafyalarda mazlumlara umut olmaya; bu ülkümüze var gücümüzle hizmet etmeye, bilhassa yeni nesillerimize de bu bilinci vermeye devam edeceğiz” dedi.

Güney, konuşmasının devamında akan kanın, dökülen gözyaşlarının, çekilen acıların, her türlü zulüm ve haksızlığın son bulduğu daha yaşanılır ve adil bir dünya temennisiyle İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası’nı tebrik etti. Program, “insan hakları” konulu farklı dallarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Kutlama programının ardından yeni bilgisayar, tablet, üç boyutlu yazıcı ve yazıcı donanımlarıyla desteklenen bilişim teknolojileri sınıfının açılışı yapıldı.