Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) organizasyonuyla doğa yürüyüşü ve ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katılarak destek verdi. Etkinlik, Bayburt’un Dağtarla köyünde gerçekleştirildi. Katılımcılar, doğanın tadını çıkararak yürüyüş yaptıktan sonra, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla fidanlar dikti. Ağaç dikme etkinliğinde doğanın korunmasına katkı sağlanırken, yürüyüşe katılanlar arasında da dayanışma ve birlik duygusu pekiştirildi.