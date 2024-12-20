Bayburt’ta ’Gereksinim Geriliği Olan Bireylerde Dil ve Konuşma Gelişimi’ konulu bir program gerçekleştirildi. Programa, konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Konrot katıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen programda, ihtiyaç geriliği olan bireylerin dil ve konuşma gelişim süreçleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Konrot, bu bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel yöntemleri ve uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Program sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından takdim edildi. Konuyla ilgili soruların cevaplandırılmasıyla program son buldu.