Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Bayburt’ta da saat 04.17’de hissedilen, telaşa neden olan depreme ilişkin Bayburt Valiliği sosyal medya hesabından herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Bayburt’ta da saat 04.17’de hissedilen, telaşa neden olan depreme ilişkin Bayburt Valiliği sosyal medya hesabından herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde yaşanan deprem Bayburt’tan hissedildi. Şu ana kadar valiliğimize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. İlçeler ve köylerle irtibat halindeyiz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Bununla birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sosyal medya hesabından depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinin yazılı olduğu bir paylaşımda bulundu. Pekmezci’nin paylaşımında ise şu sözler kullanıldı: "Kahramanmaraş Pazarcık’da 7.4 şiddetinde meydana gelen, şehrimizde ve ülkemizin birçok ilinde hissedilen, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun."