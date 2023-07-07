Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt ziyareti öncesi Vali Cüneyt Epcim başkanlığında durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve kamu kurumlarının amirleri katıldı.

‘Bayburt yüzde 82,45 ile birinciliği yine kimseye kaptırmadı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında 14 Mayıs’ta 323 milletvekilleriyle ittifakı açık ara birinci çıkaran ve cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna göre ikinci turda teveccüh gösterdiğini söyleyerek, seçimde rekor kıran illeri ziyaretine Bayburt’tan başlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Türkiye bu seçim sonuçlarıyla istikrara, demokrasiye, güvene, özgürlüğe ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Seçimlerin sadece partimiz için değil Türkiye için demokrasimiz için çok aydınlık çok güzel neticelere vesile olacağına inanıyorum. İnşallah son 21 yıldır olduğu gibi önümüzdeki beş yıl süresince üstlendiğimiz bu görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bize güvenen bize inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Buradan bir kez daha şahsımızdan, partimizden ve ittifakımızdan güçlü desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. Bilhassa her iki seçimde de oylarıyla yanımızda duran yaklaşık 28 milyon kardeşimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yüzde 82,45 ile birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane yüzde 78,54 oy oranıyla ikinci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Cumartesi günü önce Bayburt’un misafiri olacağız. Ardından inşallah Gümüşhane’ye geçeceğiz. Hem kendilerine destekleri için teşekkürlerimizi iletecek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz" dedi.