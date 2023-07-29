Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynerleri basınçlı ilaçlı suyla yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırıldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklara önlem alan belediye ekipleri, titiz çalışmalarına devam ediyor.

Çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına özen gösteren ekipler, mahalle mahalle gezerek konteyner yıkama aracı ile çöp konteynerlerini basınçlı ve ilaçlı suyla yıkıyorlar. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar da önlenmiş oluyor.

Bayburtlu vatandaşlar da Bayburt Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, "Bayburt Belediyesinin temizlik ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Havalar sıcak olduğu için özellikle kapakları açık olan çöp konteynerleri kötü koku yapıyor. Bu yapılan temizlik hem kokunun önüne geçiyor hem de hastalıkların olmasını engelliyor” diye konuştular.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, belediye olarak zaman mefhumu gözetmeksizin çalışma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Yaz-kış, gece-gündüz demeden sahada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle yaz aylarında, sıcak havalarda ekiplerimiz titizlikle görevlerini yerine getiriyorlar. Muhtemel bir hastalık yaşamamak adına çevre temizliğini son derece önemli buluyoruz. Süratle, titizlikle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.