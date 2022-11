Sezonun bitmesiyle birlikte ara verilen cirit müsabakaları, bugün yeni kurulan ve Bayburt’un 8’inci atlı kulübü olan Kop Atlı Spor Kulübünün 15 Temmuz Atlı Spor Kulübüyle oynadığı hazırlık maçıyla başlamış oldu.

Yapılan dostluklar hazırlık müsabakasını izlemeye gelen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, atlı spor kulüplerinin her zaman destekçisi olduklarını bildirerek, "Bugün burada Kop Atlı Spor Kulübümüzle 15 Temmuz Atlı Spor Kulübümüzün yapacağı mücadeleyi yerinde izlemek için geldik. Öncelikle her iki kulübe başarılar diliyorum. Bizim ruhumuzda olan, milletimizin ruhunda olan böyle bir sporu Bayburt’ta yaşattığınız için sizleri yürekten kutluyorum. Her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz, sizlere şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Yeni kurulan Kop Atlı Spor Kulübü başkanına hayırlı olsun temennisinde bulunan Pekmezci, her iki kulüp başkanlarına hediyelerini takdim etti. Davul zurna eşliğinde başlayan müsabakada her iki takım izleyenlere seyir zevki yüksek bir maç sundu. 40 dakika oynanan maçın ilk yarısında izleyiciler molada davul zurna eşliğinde Bayburt barı oynayarak keyifli dakikalar yaşadılar. İkinci yarıda cirit değneklerinin havada uçuştuğu maçın son 15 dakikasında ’kara cirit’ denilen hiçbir kurala bağlı olmadan, ciritçilerin yakından değnek fırlattığı ve sert bir mücadele sergilediği oyunda nefesler tutuldu. Cirit maçına yoğun ilgi gösteren Bayburtlular müsabakanın bitmesiyle birlikte cirit sahasına inerek yine davul zurna eşliğinde oyun oynadılar. Cirit müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, maç sorunsuz bir şekilde tamamlandı.