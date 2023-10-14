Bayburt’ta atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi(TAKEP) Projesi’ çerçevesinde 550 çiftçiye yüzde 50 devlet katkılı 330 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

6 milyon 300 bin bütçeli projede, 17 bin dekar atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması istenirken, toplamda 6 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve İl Müdürü Selami Ersen’in katılımıyla gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan Vali Eldivan, "Çiftçimizin toprağına sahip çıkması lazım. Buğday, arpa gibi temel besin maddeleri olan bu tür tahılların üretilip, ekonomiye kazandırılması lazım" ifadelerini kullanarak, "Önemli olan şu, çiftçimizin toprağına sahip çıkması lazım. Pandemide başlayan süreçle, gıda krizinin, gıda kıtlığının yaşanmaması için buğday, arpa gibi temel besin maddeleri olan bu tür bitkilerin, tahılların hızlı bir şekilde üretilip tekrar ekonomiye kazandırılması lazım. Bayburt’ta, buğday ve arpa ekim alanları bir hayli fazla. Bayburt ovası o bu anlamda çok verimli bir ova. Gerek sulama göletleriyle, gerek Çoruh Nehri’nin kollarıyla beraber çok verimli bir doğada yaşıyoruz. Bizim temennimiz şu, sadece sizlerin değil çocuklarımızın, gençlerimizin tarımı bırakmaması lazım, toprağımıza sahip çıkmamız lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere yönelik önemli desteklerde bulunduğunu kaydeden Eldivan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bu tür çalışmalarda da özellikle Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bu şekildeki çalışmaları da bizleri memnun ediyor. Biliyorsunuz bu teşvikler, bu destekler özellikle devletimizin en fazla pozitif ayrımcılık yaptığı tarım sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlarımıza bir alan. Burada da yüzde 50 hibe destekli bir projenin dağıtımında bir aradayız. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen Tarım ve Orman müdürümüz başta olmak üzere, ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim hayırlısıyla hasat etmeyi nasip eder. Ürününüz bol olsun, Allah gücünüze güç katsın."

Vali Eldivan’ın konuşması sonrasında çiftçilere tohumları dağıtıldı. Kamyonların arkasına aldıkları tohumları yükleyen çiftçiler bir an önce ekime başlayacaklarını bildirdiler. Yüzde 50 hibeli tohum alarak evlerinin yolunu tutan çiftçiler, projeden memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Sertifikalı tohum dağıtım programına, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, şube müdürleri, kurum çalışanları ve çiftçiler katıldı.