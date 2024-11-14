Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Tarım ve Orman Müdürlüğünün sıvat dağıtım programına katıldı.

Çiftçilerle bir araya gelen Vali Eldivan, “Bayburt’umuzun meralarının otlatma verimliliğini arttırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve DOKAP idaresi tarafından finanse edilen 5 milyon 500 bin TL. bütçeli, Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerimizde, 193 köy ve mahallemizde,1200 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirdik. Tüm Bayburtlu çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.