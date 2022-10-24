Bayburt merkeze bağlı Gökler köyünde yazlıkçı Tuna Çelik’in yaşadığı evde sebebi bilenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Çelik’in durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda alevler evi sarmadan yangın kontrol altına alındı. Yangınında evin çatısı tamamen yanarak küle dönerken ev içindeki eşyalarda zarar gördü.

Bayburt’ta bir evin çatısı yanarak kül oldu.

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