Sıcaklıkların eksi 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta, çatılarda oluşan buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor. Tedbiren Bayburt Belediyesi ekipleri, bina saçaklarındaki tehlike oluşturan buz sarkıtlarını düşürme çalışması başlattı.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle çatı saçaklarında boyları yer yer 60 santimetreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ve zabıta ekipleri, saçaklardaki buz sarkıtlarını temizlemek için işe koyuldu.

İtfaiye ekipleri merdivenle çıktıkları binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırarken, zabıta ekipleri ise apartman ve iş yerlerinin pencerelerinden ulaşmaya çalıştıkları saçaklardaki buz sarkıtlarını kontrollü bir şekilde düşürüyor.