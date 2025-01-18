Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücülerine ve bakıcılarına ‘Sürücü/Bakıcı Yeterlilik Belgesi’ ve ‘Nakliyeci Tip 1 Yetki Belgesi’ eğitimi verildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde verilen eğitimde, hayvanların taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara değinildi. Hayvanların eziyet görmeden sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmasının en önemli konulardan biri olduğunu anlatan teknik personeller, eğitimin amacından bahsederek, sürücülerden gelen sorulara da cevap verdiler. Kursiyerlerin sorularının yanıtlanmasının ardından eğitim son bulurken, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sürücü/bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci tip 1 yetki belgeleri verilecek.