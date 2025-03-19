Bayburt İl Müftülüğü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ’Çanakkale Ruhu’ temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmada, dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya yedi okuldan on beş öğrenci katıldı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Hacer Arıcıoğlu birinci, Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Alperen Okur ikinci, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Mervenur Akçiçek üçüncü oldu. Öğrencilere ödülleri ilerleyen günlerde ödülleri takdim edilecek.