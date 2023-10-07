Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bayburt Merkez Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adil Kacır ile öğrencileri İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’i ziyaret etti.

Okul öğretmenleri Şener Kansoy, Reyhan Camadan ve öğrencileriyle birlikte ziyareti gerçekleştiren Kacır, tüm müftülük personeline gül dağıtarak Camiler ve Din Görevlileri haftasını kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Şahin, Okul Müdürü Adil Kacır ve öğrencilere eğitim - öğretim döneminde başarılar dileyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Peygamberimiz, iman ve istikamet" adlı kitap ve Diyanet’in aylık dergisini hediye etti.