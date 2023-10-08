Bayburt İl Müftülüğü tarafından "Cami-Genç Buluşması" programı düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bayburt İl Müftülüğünün koordinesinde, Bayburt Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Cami-Genç Buluşması" programı düzenlendi.

Bayburt Merkez Bağlarbaşı Camii ve müştemilatında düzenlenen “Cami-Geç Buluşması” programına Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Resul Ertuğrul konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında asrısaadetten ve peygamberler tarihinden çarpıcı örneklere yer veren Dr. Öğretim Üyesi Resul Ertuğrul şunları söyledi: “Allah peygamberleri gençlerden seçmiş, peygamberlerin davasına sahip çıkanlar da gençler olmuştur. İman ve istikamet konusunda gençlik için en büyük örnek Peygamber Efendimizdir. Efendimiz, cahiliye devrinin karanlık dünyasını Kur’an nuruyla aydınlatmış, insanlığı zulüm karanlığından, küfür ve günah bataklığından kurtararak selamete çıkarmıştır. Kendisi Kur’an ahlakıyla iman ve istikamet üzere yaşadığı için çevresindekilere de mükemmel bir örnek olmuştur. Kur’an nurdur, peygamber efendimiz de Kur’an nurunu insanlığa yansıtan ışık saçan bir kandildir. Allah, Hz. Peygamberi ilk önce sıkıntılarla sonra vahiy ile eğitmiştir. “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol” ayeti Allah resulünün saçlarını ağartmıştır. Ümmeti de Kur’an nuruyla aydınlanıp ahlak, güvenilirlik ve istikamet noktasında Hz. peygamberi örnek alıp insanlığa örnek olurlarsa İslam yeniden dünyaya hızla yayılacaktır.

Süfli arzu ve isteklerin; şehvet ve şöhretin esiri olmak, insanı iffet, haya ve istikametten uzaklaştırır. Haramın ve gayrimeşru hayatın özendirildiği günümüzde Hz. Yusuf gençler için güzel bir örnektir. Bir kişi ne yapabilir ki diye düşünmeyelim. Hz. Yusuf tek başına ahlak ve erdemiyle Mısır’da bir devri değiştirmiştir. İffet gömleğini giyen Hz. Yusuf’un gömleği arkadan yırtıldığı için iktidar gömleği babası Hz. Yakub’un gözlerine şifa olmuştur."

Programa, Bayburt İl Müftülüğü Şube Müdürü Kemal Çelebi, Din Hizmetleri Uzmanı Muzaffer Aygün, gençlik koordinatörleri Muhammed İnci ve Muhammet Güçlüer, manevi rehberler Turan Erdoğan, İhsan Çelik, Müşerref Kırmızıoğlu, Nurten Balcı, Münevver Kılıçaslan ve Hanife Durak katıldı.

Program sonunda Cami İmam Hatibi Hacı Şaban Aygünoğlu’nun organizasyonu ile tüm davetlilere dürüm, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.