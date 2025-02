Bayburt’ta yanlışlıkla hesabına yüklü miktarda para gelen vatandaş, parayı sahibine gönderdi. Helal rızkına haram karıştırmayan Bayburtlu, borçlu vatandaşa yanlışlıkla gönderdiği parayı iade ederek, karşı tarafın hem hayır duasını, hem de meşhur Bayburt döneri ısmarlayacağının sözünü aldı.

Bayburt’ta yaşayan 38 yaşındaki Bayram Öztürk, yıllar önce bir Muhammet G. isimli vatandaşa borç para vermişti. Parasının bir kısmını borç verdiği kişiden tahsil eden Öztürk’e vatandaşın 130 lira borcu kalmıştı. İstanbul’da yaşayan Muhammet G. isimli vatandaşın yıllar sonra aklına Öztürk’e 130 lira borcu olduğu geldi. Öztürk’ü arayarak helallik isteyen Muhammet G., Öztürk’ten İBAN numarasını isteyip, 130 lirayı göndereceğini söyledi. İBAN numarasını gönderen Öztürk’e borçlu vatandaş, 130 lira yerine 130 bin Türk lirası gönderdi.

Hesabına girdiğinde gerçeği fark etti

Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapan Bayram Öztürk, hesabında 130 bin lirayı görünce şaşırdı. Hesap hareketlerinde vatandaşın 130 bin lira gönderdiğini fark eden Öztürk, parayı gönderen vatandaşı arayarak, göndereceğinden fazla para gönderdiğini bildirdi. Vatandaştan hesap numarasını isteyen Öztürk, borç miktarı olan 130 lirayı ve 10 lira havale ücretini paradan düşerek, 129 bin 860 lirayı hesaba geri iade ettiğini belirtti. Vatandaşla iletişime geçen, telefonla görüşme yapan Öztürk, "Daha önceki yıllardan bir arkadaşın bana borcu vardı. Ben de bilmiyorum, daha doğrusu üzerine düşmemiştim, hatırlamıyorum. Hesabıma para girişi oldu. Hesabımı kontrol ettiğimde 130 bin lira paranın geldiğini gördüm. Bana arkadaşın o kadar borcu yoktu, 130 lira borcu varmış. Kendisini arayıp, kardeşim bana para göndermişsin ama senin bana bu kadar borcun yoktu, ne gönderdiğinin farkında mısın diye sorduğumda, ’Benim sana daha önceden kalma 130 lira borcum vardı, helalleşmek için gönderdim, hakkını helal et’ dedi. Gönderen arkadaşın hesabını kontrol etmesini istedim. Baktığında, ’yanlış oldu kardeşim, fazla göndermişim, dalgınlığıma geldi’ dedi. Herhalde kardeşim sıfırları fazla attı. Kendisiyle irtibata geçtim, hesap numarasını istedim, iadesini yaptım" ifadelerini kullandı.

"Bizim olmayan bir para, hak etmediğimiz bir para, rızkımıza haram karıştırmayız"

İlk fırsatta Bayburt’ta gelerek, Öztürk’e meşhur Bayburt döneri ısmarlayacağının sözünü veren Muhammet G., "Bayburt’un insanı her zaman dürüsttür, doğrudur" dedi. 129 bin 860 lirayı direkt Muhammet G.’nin hesabına aktaran Öztürk, helal rızkına haram karıştırmadığını vurgulayarak, "Bayburt’ta bizim insanımız, bu işlere karşıdır. Tabii ki her insan duyarlıdır ama özellikle Bayburt’ta insanımız bu işlere son derece duyarlıdır. Helal paramıza haram katmayız, hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı. Olabilir, insanlık hali. Sadece parayı gönderen arkadaşın değil, herkesin dikkatli olması lazım. Kim kime para gönderiyorsa dikkatli olsun, insanlardan hesaplarına iyice bakmasını, dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. Parayı 129 bin 860 lira olarak iade ettim. 130 lira borcunu kestim, bir de 10 lira havale ücretini keserek, arkadaşa 129 bin 860 şeklinde parayı iade ettim. O da bana şunu söyledi, ’Bayburt’un insanı her zaman dürüsttür, doğrudur’ İlk fırsatta Bayburt’a gelecek, geldiğinde de meşhur Bayburt döneri ısmarlayacağının sözünü verdi. İnşallah yazın gelecek, bekliyorum" şeklinde konuştu.