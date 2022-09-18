Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği çerçevesinde "Bir Şehit Bir Kapı" projesi hayata geçirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği çerçevesinde "Bir Şehit Bir Kapı" projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Ramazan Demir ve dernek yöneticileri ile birlikte Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulundaki dersliklere şehitlerin isimlerini verdikten sonra hayırlı olsun dilekleriyle sınıfların kapısını eğitim öğretime açtı.

Öğrencilerin dersliklere ismi verilen şehitlerin maneviyatını anlaması açısından projenin önem arz ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yeni projelerle okulların çehresinin değişeceğine inandığını ve bunun eğitime olumlu anlamda sirayet edeceğini belirttikten sonra projenin hayata geçirilmesinde emek sarf eden dernek yöneticilerine ve okul yönetimine teşekkür etti.