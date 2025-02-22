Bayburt’ta polisin durdurduğu bir araçta adli arama yapıldı, araçta bulunan Ü.Ş isimli şahsın üzerinde bir miktar skunk maddesi bulundu. Şüpheli şahsa uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha ve analiz çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında durdurulan araç ve içerisinde bulunan Ü.Ş isimli şahıs üzerinde yapılan adli aramada, bir miktar skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs Ü.Ş hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan’ adli işlem yapıldı.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildiren İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması ile yapılan ihbarları Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile analiz edip, halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.