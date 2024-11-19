Bayburt’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin içeriği açıklandı.

Öğretmenlere olan minnetin ve vefanın dile getirileceği kutlamalar, çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek. Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler gününün bu yıl çok yönlü etkinliklerle kutlanacağını belirterek, "Öğretmenlerimizin değerini her zaman biliyoruz. Bu programla onlara hem keyifli anlar yaşatmak, hem de onları onurlandırmak istiyoruz" dedi. Öğretmenlerin kıyasıya mücadele ettiği voleybol turnuvasıyla başlayan programın yer ve saatleri ise şu şekilde;

18 KASIM 2024 PAZARTEİ GÜNÜ

Voleybol müsabakası, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, fikstüre göre katılacak okul sporcuları, saat: 18.00

19 KASIM 2024 SALI GÜNÜ

Voleybol müsabakası, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, fikstüre göre katılacak okul sporcuları, saat: 18.00

Dart Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, listelerde ismi olan katılımcılar ve sonradan katılmak isteyen yönetici öğretmenler, saat: 18.00-20.00

20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Fidan dikimi, Erdem Beyazıt İHO Bahçesi, merkezdeki liselerden 1 yönetici, 10 Öğrenci saat: 10.00

Voleybol müsabakası, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, fikstüre göre katılacak okul sporcuları, saat: 18.00

Geleneksel okçuluk müsabakası, Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Geleneksel Okçuluk Salonu, listelerde ismi olan katılımcılar ve sonradan katılmak isteyen yönetici öğretmenler, saat: 18.00-20.00

21 KASIM 2024 PERŞEMBE GÜNÜ

Voleybol müsabakası, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, fikstüre göre katılacak okul sporcuları, saat: 18.00

Bowling müsabakaları, Bayburt Üniversitesi Bowling Salonu, listelerde ismi olan katılımcılar ve sonradan katılmak isteyen yönetici öğretmenler, saat: 16.00-18.00

22 KASIM 2024 CUMA GÜNÜ

Hatim ve mevlit programı, Bayburt Ulu-Camii Cuma namazı öncesi, istekli olan yönetici öğretmen ve öğrenciler ile bütün halk davetli, saat: 11.00

Voleybol müsabakası, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, fikstüre göre katılacak okul sporcuları, saat: 18.00

23 KASIM 2024 CUMARTESİ GÜNÜ

Masa tenisi müsabakaları, Genç Osman Stadyumu Yeni Tribün altı Masa Tenisi Salonu, listelerde ismi olan katılımcılar ve sonradan katılmak isteyen yönetici öğretmenler, saat: 10.30

Binicilik koleksiyonu ziyareti ve at binme, Kurcakol köyü/Köprücü At Çiftliği, istekli olan tüm yöneticiler, öğretmenler ve aileleri, saat: 12.00-15.00

24 KASIM 2024 PAZAR GÜNÜ

Çelenk sunma töreni, Saray Bahçesi, saat: 10.30

Kabir Ziyaretleri, saat: 11.00-14:00

25 KASIM 2024 PAZARTESİ GÜNÜ

Milli İrade Anadolu Lisesi Kutlama Programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu, merkeze bağlı ilkokul-ortaokul ve liselerden görevli 1 yönetici ile bu okullardan 5 öğrenci, saat: 10.00-11.00

Okul Ziyaretleri;

Şehitler Orta Okulu-Şehitler Orta Okulu ziyareti, saat: 11.00

Bayburt Fen Lisesi ziyareti, saat: 11.30

Akşam yemeği programı ve müzik etkinliği, Bamsı Beyrek Seyir Terası, merkez ve ilçelerdeki tüm okul kurumlardan okul idaresi tarafından belirlenecek iki öğretmen(Aynı binada tek müdüre bağlı olan okullar bir bütün kabul edilerek iki kişi seçilecek) saat: 19.00

ÖDÜL TÖRENİ

Resim-Şiir-Kompozisyon ödül töreni, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu, dereceye giren öğrenciler ile görevli yöneticiler, saat: 10.00

Voleybol turnuvaları ve bireysel turnuvalarda dereceye giren takımların kaptanlarına kupalarının verilmesi.