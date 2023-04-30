Bayburt Belediyesinin, şehre hem istihdam sağlanması hem de yörede yetişen sebze meyve gibi ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla hizmete soktuğu Bayburt Belediyesi Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikasında, çiftçiden temin edilen sebze ve meyvelerle üretilen turşu, marmelat ve meyve çayları, çevre illere de gönderiliyor.

Şingah Mahallesi’nde yaklaşık bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada, çeşitli turşuların yanı sıra marmelat ve meyve çayları üretilerek "Bay-tat" markasıyla piyasaya sürülüyor. Üretim için gerekli sebze ve meyveyi tarladan satın alarak yöre çiftçisine de kazandıran fabrikanın ürünleri, Bayburt’un yanı sıra çevre illerdeki market ve bakkallarda satışa sunuluyor. İlk etapta 73 çiftçiden alınan ürünlerle 75 ton üretim yapılan fabrikada, yıllık yaklaşık 250 ton üretim hedefleniyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, fabrikanın ürünlerinin yöre halkı tarafından beğenildiğini, Erzincan, Trabzon ve Erzurum pazarından da yoğun talep aldıklarını belirterek, “İlerleyen zamanda bir taraftan çalışan sayısını artırıp diğer yandan da ürettiklerimizi birkaç katına çıkararak bu şehre istihdam ve ekonomik anlamda girdi sağlamak istiyoruz." dedi.

Başkan Pekmezci, "Yöresel Ürünler Fabrikamız, modern, çağdaş anlamda bir fabrika. Ürünlerimizi ISO belgeli, helal sertifikalı ve halkımızın damak zevkine uygun doğal olarak üretiyoruz. Çiftçi kazanıyor, işçi kazanıyor, Bayburt kazanıyor." diye konuştu.