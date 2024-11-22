Soğuk hava ve kar yağışları geliyor, Bayburt’ta beklenen kar yağışı Pazar günü etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve çevre iller için kar uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgenin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, bu konuda da vatandaşları uyaran meteorolojiden, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen bölgemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. 24.11.2024 Pazar günü ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların yer yer kuvvetli olmakla beraber karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 26.11.2024 Salı günü sabah saatlerine kadar aralıklı biçimde devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı tedbirli olunmasında fayda görülmektedir" açıklaması yapıldı.

Bayburt ve çevre illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Bayburt: -8/-5

Erzincan: -11/-5

Erzurum: -10/-7

Ardahan: -9/-3