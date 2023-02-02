Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi.

Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının gece eksi 17 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta yer yer buzlanmanın da etkisiyle ılıman hava yerini kuru soğuk ve ayaza bıraktı. Su seviyesi azalan ve dibi gözüken Çoruh Nehri’nin su seviyesi ise kar yağışının ardından yeniden yükselmeye başladı. Ocak ayının kurak geçmesinin ardından beklenen kar Şubat ayının ilk günlerinde geldi. Bayburt’un ilçeleri ve yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Bayburt Belediyesi karla mücadele ekiplerince kaldırımlarda kar temizliği yapılırken, trafik akışının ve insan yoğunluğunun olduğu yerlerde kar küreme araçlarıyla biriken karlar temizlenerek tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Bir süredir kar yağışının olmaması nedeniyle kara hasret kaldıklarını ifade eden Bayburtlu vatandaşlar, kar yağışını dört gözle beklediklerini belirterek, Bayburt’a karın çok yakıştığını söylediler. Kar yağışının devam etmesini isteyen Yaşar Demirhan isimli vatandaş, "Kar yağdı Allah’a şükürler olsun. Kar berekettir, inşallah devamı gelir bu kar yağışının. Kuraklık var, sular akmıyor, çeşmeler kurudu inşallah bu kar bereketiyle gelmiştir. Allah hayırlısını nasip etsin, Allah milletimizi darda koymasın" dedi.

Kar yağışının olmaması durumunda yaz aylarının sıcak ve kurak geçeceğini belirten Fuat Kalkan isimli bir diğer vatandaş ise karın Bayburt’a çok yakıştığını ifade ederek, "Bizim memleketimizin bini bereketi kardır. Kar olmazsa yazın kuraklık olur. Bağ, bahçe, çiftçilik hepsi biter. Bu yağan kar yine de yeterli değil, en az 30-40 santimi bulması lazım bu karın. Geçen sene çok güzeldi Mart ayında bir kar yağmıştı, Nisan gibi karlar erimeye başlamıştı, çok mutluyduk. Geçen sene de yazımız güzel geçmişti. Bu sene de inşallah öyle olur, kar bolca yağar. Dört gözle kar yağışını bekliyoruz" şeklinde konuştu.