10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği kahvaltı programı ile kutlandı.

Cemiyetin ilk kurulduğu yıllardan bugüne basın sektörüne hizmet vermiş tüm emekçilerin katıldığı programda konuşma yapan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün basın sektörünün sorunlarının dile getirildiği bir gün olarak anıldığını hatırlatarak başladığı konuşmasında, basın sektörünün sorunlarına değindi.

“2025 yılının Gazetecilik Meslek Kanununun çıkarıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz”

Basın mensuplarının ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu söyleyen Okutmuş, bunun yanı sıra mesleğin sınırlarının çizildiği bir meslek kanununa ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Mesleği her önüne gelenin yapmaya çalıştığını, dolayısıyla piyasada tehdit ve şantaj dilinin gazetecilik mesleği ile bir arada zikredilmesi gibi kötü bir durumun ortaya çıktığını söyleyen Okutmuş, 2025 yılının Gazetecilik Meslek Kanununun çıkarıldığı bir yıl olmasını temenni etti.

Okutmuş, davetlerini kırmayarak programa katılan il protokolüne teşekkürlerini iletti.

Bayburt Belediye Başkanı Memiş, gazetecilerin bu özel günü kutlayarak, Bayburt basınının hem eleştiri anlamında hem de güzel olanı görme noktasında çok faydalı bir iş icra ettiklerini belirtti. Başkan Memiş, “Eleştirmek yapılan bir işi tenkit etmektir, eksiklerini söylemektir ve alternatif olarak bu işin doğrusunu sunmaktır. Bu anlamda memnuniyetimi ifade ediyorum. Eleştirilmekten rahatsız olmadığımı da ifade ediyorum. Çünkü eleştiriliyorken eğer iyi yöneticiler isek eleştirildiğimizde bir yanlışı yapmaktan vazgeçip onun yerine bir doğruyu yapmamızı sağlıyor. Bu anlamda ben Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızın şahsında bütün gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü de halkın haber alma hakkını yerine getiren gazetecilerin gününü kutladı, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Gümrükçü, dezenformasyonun ülke genelinde hat safhada olduğunu, bunun önüne geçenlerin bu işi aslıyla yapan kişiler olduğunu dile getirerek, Bayburt basının özel gününü kutladı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mete Memiş, gazetecilere günün anısına hediyeler takdim etti. STK Başkanları da Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’a plaket takdiminde bulundular. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.