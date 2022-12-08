Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği personelince il genelinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği personelince il genelinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, madde bağımlılığının en aza indirilmesi, bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılı içerisinde Bayburt Üniversitesinde 855 öğrenciye yönelik ’Narkogençlik’ bilgilendirme faaliyeti, il genelinde bin 237 anne ve anne adayına ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesi çerçevesinde bilgilendirmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kuruluşlarında yapılan ortak çalışmalarda toplamda 3 bin 130 vatandaşa ’Narkorehber’ bilgilendirme eğitimleri verildi.

Ayrıca Bayburt genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda 3 bin 772 vatandaşa ‘Narkonokta’ faaliyetleri çerçevesinde el broşürleri dağıtılarak, tüm bu faaliyetlerde Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu ‘‘UYUMA’’ tanıtımı yapıldı. Bununla birlikte Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadelede bilgilendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerimiz kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın desteği ve iş birliği ile devam edecektir" ifadeleri yer aldı.