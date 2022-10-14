Bayburt’ta ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçiye alternatif kazanç sağlamak adıyla gerçekleştirilen projeler çerçevesinde ekimi yapılan ayçiçek bitkisinin hasadı başladı.

Bayburt’ta ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçiye alternatif kazanç sağlamak adıyla gerçekleştirilen projeler çerçevesinde ekimi yapılan ayçiçek bitkisinin hasadı başladı.

Sakızlı, Kitre ve Çayıryolu köylerinde deneme amaçlı ekilen ve başarılı sonuç elde edilen ayçiçeklerinin hasadı çiftçilerce yapıldı.

Sakızlı Köyünde çiftçilik yapan Üner Okumuş, 200 dönümlük arazisine ayçiçeği ekti. Hasat döneminin gelmesiyle birlikte ayçiçeği hasadı yapan Okumuş, 200 dönümlük arazisinden kilolarca çerezlik çekirdek aldı. Ayçiçek hasadının yapıldığı tarlaya giden ve hasadı yerinde inceleyen Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Çocukluğumuzda Bayburt’ta yetiştiğini bildiğimiz ancak pazar ve mekanizyonun yetersiz olması nedeni ile uzun yıllardır ayçiçeği bitkisinin ekimi yapılmıyordu. İlimizde ürün çeşitliliğini artırıp sahada üretim yapan çiftçilerimizin gelir seviyelerini yükseltmek için yürüttüğümüz alternatif projeler dahilinde Sakızlı, Kitre ve Çayıryolu köylerimizde yapmış olduğumuz çerezlik ayçiçeği denemelerimiz başarı ile hasat edilmiştir. Verimliliği yüksek olan ve ilimiz iklimine uygun olan çeşitler tercih edilerek üretim sağlanmıştır" sözlerini kullandı.

Verimli bir hasat sezonu geçirdiklerini söyleyen Okumuş, desteklerinden dolayı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.