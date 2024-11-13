Soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt’ta araç camları buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Bayburt’ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buzla kaplanan araç camlarını temizleme mesaisine başladı. Sabah en az 15 dakika araçlarının ısınmasını sağlayan vatandaşlar önce soğuktan buz tutan araç camlarını buzdan arındırıyor ardından yola çıkıyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.