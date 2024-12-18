Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Ailemle Eğitim Yolculuğu’ projesi kapsamında anneleriyle birlikte şiir dinletisi düzenledi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Cuma Temel, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Birbirinden güzel şiirlerin seslendirildiği program büyük beğeni topladı. Programda konuşma yapan Güney, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında başlatılan Ailemle Eğitim Yolculuğu projesi hakkında velilere ve öğrencilere bilgi verdi. Öğrencilerin okuduğu anlamlı şiirlere eşlik eden anneler, çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Duygu dolu anlar yaşayan veliler, alkışlarla çocuklarına destek verdiler. Şiir programı, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.