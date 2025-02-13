2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi kapsamında düzenlenen ’Anadolu Mektebi Yazar Okumaları’ toplantısı, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, bu dönem yapılacak yazar okumalarının içeriği ve planlaması üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, Anadolu Mektebi’nin edebiyatla düşünmeyi teşvik eden misyonu doğrultusunda fikir alışverişinde bulunarak, okuma süreçlerine dair görüşlerini paylaştılar.

Bu dönem yapılacak okuma programında, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerine yer verileceği açıklandı. Öğrenciler, Kısakürek’in düşünce dünyasını derinlemesine inceleme fırsatı bulacak.