Bayburt’ta öğrencilerin zihinsel gelişimini desteklemek ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla ’Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’ düzenlendi.

Şair Zihni İlkokulunda düzenlenen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada, rekabet ve eğlence bir arada yaşandı. Katılımcılar, farklı akıl oyunlarında stratejik hamleleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken, aynı zamanda zihinsel becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Turnuvaya katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdal Salık ve Şube Müdürü Cuma Temel, öğrencilere başarılara dileyerek, turnuvadaki öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.