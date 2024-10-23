Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantıları yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda şiddetle mücadele alanında yaşanan sorunlar ve yapılan çalışmaların daha verimli hale getirilmesi için istişarelerde bulunuldu. Vali Eldivan, Bayburt’ta sürdürülen çalışmalar hakkında ilgili kurumların müdürlerinden kısa bir bilgi alarak toplantıyı başlattı. Kurum ve şube müdürleri de bir sunum yaparak, çalışmalarını anlattılar. Yapılan çalışmalar, toplantıya katılanlar tarafından değerlendirildi. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.