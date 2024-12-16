Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince okullarda ve yurtlarda afetlere yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediyor. Verilen eğitimlerle, öğrencilerin ve öğretmenlerin afetlere karşı bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu, Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu, Gaziler İmam Hatip Okulu, Fatih Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda öğrencilere, öğretmenlere, personellere okul afet farkındalık, yangın farkındalık eğitimleri verilerek, deprem anı, tahliye ve toplanma alanı tatbikatları gerçekleştirildi. Bununla birlikte Sultan Fahriye Kız Yurdunda kalan öğrencilere ve personellere de aynı eğitimler verildi, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı.