“Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde MEB AKUB Ekibi tarafından afet eğitimi ve tatbikat gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katılarak afet bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Eğitimde, öğrencilere can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler, deprem ve yangın gibi afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Programın sonunda, öğrencilerin katılımıyla bir tatbikat düzenlenerek teorik bilgiler pratiğe dönüştürüldü.