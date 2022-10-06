Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yüzde 50 destekli tohum dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yüzde 50 destekli tohum dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi deposunda gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, 320 ton buğday tohumunu Bayburt çiftçisiyle buluşturduklarını söyleyerek, "Bugün burada tohumluk dağıtımı programı yaptık. Bu program çerçevesinde 320 ton buğday tohumunu Bayburt çiftçisiyle buluşturuyoruz. Güzel bir sayı, yüzde 50 hibe destekli şekilde veriliyor. Profesyonel tarımın bu şekilde önü açılmış oluyor. Bizler üretimin önünün açılacağını düşünüyoruz. Bu sene tarımda çok verimli bir yıl yaşadık. Bu verimin artarak devam etmesini temenni ediyoruz, üreticilerimize başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

760 çiftçiye 320 ton tohum desteği verdiklerini bildiren Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi projesi dahilinde ilimizde 320 ton buğday dağıtımı yapmaktayız. Bayburt şartlarına uygun olan soğuğa dayanıklı cinsleri tespit ederek, müracaatları aldık. İlimizde bugün itibariyle müracaat eden 760 çiftçimize tohum desteği vereceğiz. Yüzde 50 katkılı olacak bu, çiftçimiz fatura bedelinin yüzde 50’sini tarım kredi kooperatiflere ödemek şartıyla tohumlarını temin edecekler. Bu dönemde yüksek verimi olan tohumları tercih ettik. Bayburt iklimine uygun tohumların tespitini yaparak elde edilen verilerle tercihlerimizi yaptık" diye konuştu.

Tohum desteği alan çiftçi Bünyamin Ayyıldız ise verilen destekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Çiftçilerle birlikte depoyu gezen Vali Epcim, Ersen’den bilgiler aldı. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Epcim, çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tohum dağıtım töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.