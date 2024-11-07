Bayburt’ta DSİ tarafından yapılan çalışmalarla 7 bin 870 dekar arazide taşkın riski azaltıldı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bayburt ilimizde suyumuzu da toprağımızı da koruyoruz. Bayburt’ta son 21 yılda inşaatını tamamlayıp işletmeye aldığımız 53 adet taşkın kontrol tesisimiz ile birlikte Bayburt şehir merkezinin yanı sıra 60 adet yerleşim yeri ve 7 bin 870 dekar arazide taşkın risklerini azalttık. 12 adet taşkın kontrol inşaatımızın devam ettiği Bayburt ilimizde aynı kararlılık ve özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.