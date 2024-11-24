16 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen FCL Uluslararası Yenilikçi Öğrenme Laboratuvarları Ağı (ILLS) webinarında, farklı ülkelerde uygulanan yenilikçi eğitim yöntemleri ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımları ele alındı.

Webinar sonrası Bayburt’ta dört okula Geleceğin Sınıfı Laboratuvarları kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, laboratuvarların kurulacağı okulları ziyaret ederek, yapım sürecini yerinde inceledi. FCL laboratuvarları, öğrencilerin eğitim süreçlerini modern teknolojiyle destekleyecek, yenilikçi öğrenme ortamları sunacak. Ayrıca, öğretmenlerin eğitimi ve farklı paydaşlarla işbirlikleri de bu süreçte önemli bir yer tutacak. Müdür Güney, laboratuvarların eğitimin dönüşümüne katkı sağlayacağına vurgu yaptı.