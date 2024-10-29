29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saray Bahçesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende valilik, garnizon ve belediye tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.