29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetin 99. yılı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da coşkuyla kutlandı.

Bayraklarla donatılan Cumhuriyet Caddesinde tören düzenlendi. Kutlamalar Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in valilik makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izlemeye gelen vatandaşları selamlayarak, bayramlarını tebrik etti.

Tören alanında konuşma yapan Vali Epcim, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Bayburtlu vatandaşları selamlayarak, "Bugün burada devlet ebed müddet diyenlerin, Kop Dağları, Çanakkale geçilmez diyenlerin huzurunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, rahmetle anıyorum. Cumhuriyet bu milletin diriliş hikâyesidir. Cumhuriyet bu milletin yeniden ayakları üzerinde yükselmesidir. Cumhuriyet bu milletin bağımsızlık bildirgesidir. Cumhuriyetin ilanı ile her türlü imkânsızlıklara rağmen zaferle taçlandırılan bu kutlu silsile aziz milletimizin de huzur ve refah ve güven içerisinde yaşamasının teminatı olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile milletimizin her ferdinin bağımsızlık ülküsü, hürriyet tutkusu ve sulh içinde bir arada yaşama tasavvuru cisme bürünmüş, adı tarih sahnesinden silinmek istenen bir millet üzerindeki yıkıcı planlar parçalanarak hükümsüz kılınmıştır. Yaşa olarak genç, devlet aklı ve gelenekleri itibariyle kadim olan Cumhuriyetimiz ‘Ey yükselen yeni nesil, İstikbal sizindir’ şiarıyla gerçekleştirdiği atılımlara artı her gün bir yenisini eklemektedir.

2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda her alanda tam bağımsızlık projesiyle hayata geçirilen yerlileşme hamleleri toprakları üzerinde tam söz sahibi devletimiz ve milletimiz için bir kıvanç kaynağı olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama tebrikatının okunmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bayburt’ta şiir dalında dereceye giren lise öğrencileri şiirlerini okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve sporculara ödülleri Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından verilerek Halk Eğitim Merkezi halk oyunlarının gösterilerine geçildi. Büyük beğeni ve alkış toplayan halk oyunlarından sonra tören geçişiyle etkinlikler sona erdi.