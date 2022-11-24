İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumuyla tören sona ererken kutlama programı 14.00’te Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda devam edecek. Çelenk sunma törenine Bayburt İl Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler katıldı.

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