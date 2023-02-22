Küpesi takılmamış buzağılara kulak küpesinin takılması, daha önce tanımlanmış ancak kulak küpesi düşmüş hayvanlara düşen kulak küpelerinin yeniden takılması, işletmelerin hayvan varlıklarının güncellenmesi, 2023 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama programıyla yapılacak.

Küpesi takılmamış buzağılara kulak küpesinin takılması, daha önce tanımlanmış ancak kulak küpesi düşmüş hayvanlara düşen kulak küpelerinin yeniden takılması, işletmelerin hayvan varlıklarının güncellenmesi, 2023 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama programıyla yapılacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "2023 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasına başladık. İlimiz merkez ilçe, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kampanya döneminde 172 köy, 2 belde, 19 mahalle ve bağlı mezralarda toplamda 20 personel ile 70 bin baş hayvana şap aşısı 70 bin çiçek aşısı ve 15 bin buzağıya küpe takıp tanımlamayı planlıyoruz. Şap aşılaması kampanyamızla beraber küpesi takılmamış buzağılara kulak küpesi, daha önce tanımlanmış ancak kulak küpesi düşmüş hayvanlara düşen kulak küpelerinin yeniden takılması, İşletmelerin hayvan varlıklarının güncellenmesi çalışmaları da yapılacaktır" dedi.