Bayburt’ta polisin durdurarak arama yaptığı araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeye polis ekiplerince el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan Z.P ve E.K isimli şahısların üzerleri de arandı, yapılan adli aramada şüphelilerin üzerinden bir miktar bonzai ve esrar maddesi çıktı. Çıkan uyuşturucu maddesine el konularak, şüpheli şahıslar hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı.