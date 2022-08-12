Karara göre, Bayburt Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız - Niğde Vali Yardımcılığına, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız - Van Gevaş Kaymakamlığına- Demirözü Kaymakamı - Betül Büyükkılıç Kırıkkale Pınarhisar Kaymakamlığına atandı.

Kararnameyle Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı.

Bodrum Belediyesi’nden 342 milyon TL’lik yatırım

Bodrum Belediyesi’nden 342 milyon TL’lik yatırım

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bayburt’ta görev yapan 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.

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