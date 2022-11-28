Bayburt’un Çiçekli köyünde 2 gündür kayıp olarak aranan genç, evlerinin yakınındaki samanlıkta AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Bayburt’un Çiçekli köyünde 2 gündür kayıp olarak aranan genç, evlerinin yakınındaki samanlıkta AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Bayburt merkeze bağlı Çiçekli (Pinçirge) köyünde yaşayan ve 2 gün önce yaşadığı evden ayrılan kayıp genç başlatılan arama çalışmaları sonucunda evinin yakınlarında bulunan samanlıkta bulundu.

Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, 17 yaşındaki A.D.’yi evlerinin yakınında bulunan ve aileye ait samanlıkta buldu. AFAD, jandarma ekiplerince 2 gün boyunca aranılan, soğuktan etkilenen ve susayan genç bulunarak ailesine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 ekiplerince hastaneye götürülen A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A.D.’nin ailesiyle tartıştığı için evden kaçtığı öğrenildi.