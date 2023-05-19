Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104’üncü yıl dönümünde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt’ta birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

Bayram kutlamaları ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesi Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından kutlamalara katılan öğrenciler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde bulunan sentetik çim sahada gösterilerini sergiledi. Semt Sahasında devam devam eden kutlamalar öncesi günün anlam ve önemine yönelik Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse bir konuşma yaparak, "Bugün, Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 104. yıldönümü. O gün Samsun’un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk’ün taşıdığı duyarla, sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar" diyor Atatürk. Sevgili gençler. Siz Türk’e istiklâl aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin; Siz ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen: Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların; Siz tarihi tarih yapan Barborosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürklerin soyundansınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan Milli İrade"nin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir Unutmayınız ki sizler: Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki: her 19 Mayıs’ta, Samsun’dan, elden ele Ankara’ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki; Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Sözde değil, bu özde duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Köse’nin konuşmasının ardından Gençlik Merkezi Halk Oyunları Topluluğu, davul zurna eşliğinde bar oynadı. Daha sonrasında bilek güreşi, boks ve cimnastik sporcularının sportif gösterileriyle program devam etti.

Gençlik Merkezi bünyesindeki müzik grubunun müzik konserinin ardından, resim sergisi gezildi. Okçuların büyük beğeni toplayan ok atma gösterisiyle de program sona erdi.

Kutlama programına Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.