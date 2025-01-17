2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Bayburt genelinde toplam 14 bin 103 öğrenci, bugün karne alarak tatile başladı.

Sabahattin Bozo Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve diğer yöneticiler katıldı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan protokol üyeleri, başarılı öğrencilere tebriklerini ileterek onlara iyi tatiller diledi.

Karne töreni, öğrencilere dağıtılan karneler ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Öğrenciler, 15 günlük tatil dönemine büyük bir heyecanla başladı.